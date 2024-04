(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

De olho na decisão do Paulistão contra o Santos, Abel Ferreira deve preservar alguns titulares do Palmeiras na estreia da Libertadores. O Verdão vai enfrentar o San Lorenzo na quarta-feira (3), às 21h30, na Argentina.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Endrick é um dos mais cotados a ficar de fora da estreia do Palmeiras na Libertadores. Mesmo sem estar 100% por dores na coxa, o atacante atuou como titular na Vila Belmiro, mas foi substituído no segundo tempo contra o Santos. Além dele, Murilo e Veiga também pode ser preservados visando o jogo de volta no Paulistão.

Endrick em ação contra o Santos na Vila (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

- Decidimos que só tomaríamos essa decisão depois desse jogo (contra o Santos). Vocês viram o jogo que eu vi. Estamos falando de jogadores que vieram da Seleção e não dormiram. Endrick teve problema no último jogo, Veiga também. Murilo veio da Seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e ruins. Vamos analisar o jogo de hoje e ver se eu troco todos, alguns, não troco - disse Abel Ferreira após a derrota na Vila Belmiro.

➡️ Com R$50 no Lance! Betting, você fatura R$255 se apostar no 1 a 1 entre Santos x Palmeiras

Quem pode ganhar minutos na Libertadores é Gustavo Gómez. Após um mês se recuperando de uma lesão sofrida contra o Corinthians, o paraguaio voltou a ser relacionado contra o Novorizontino e precisa ganhar ritmo de jogo.

A grande decisão entre Santos e Palmeiras será no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. O Peixe pode empatar no próximo final de semana que ainda leva o título do Paulistão. Em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

➡️ Veja tabela com datas e horários do Paulistão