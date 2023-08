O único desfalque do Alviverde neste momento é Atuesta, que se recupera de cirurgia no joelho. O restante do elenco está à disposição de Abel Ferreira, que também não tem problemas com suspensões. O detalhe é a disputa das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (10), contra o Atlético-MG. A decisão pode influenciar na escalação do time, que tem convivido com problemas de desgaste físico.