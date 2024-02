Portuguesa e Palmeiras e enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. A partida terá transmissão de TNT e HBO Max (streaming). A Lusa é vice-líder do Grupo A, mas conquistou apenas sete pontos até aqui. Já o Verdão está invicto, somando 21 pontos na competição, e pode assumir a liderança do geral com uma vitória.