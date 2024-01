- (A chegada de um 9) é uma possibilidade. Temos Borja, Colidio e Ruberto [17 anos, vindo da base], que é um jogador no qual confiamos muito. Não quer dizer que ele vá jogar amanhã, mas já faz parte do elenco e está em um processo. Nós o vemos como parte do ataque do River no futuro. […] Faz tempo que [Flaco López] nos interessa, mas temos que ver o que vai acontecer - disse o dirigente, em entrevista à "Tyc Sports".