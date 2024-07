Copiar Link

Capitão e líder do Palmeiras, Gustavo Gómez tinha esse mesmo status na seleção do Paraguai. No entanto, ele não atuou um minuto sequer nas partidas da seleção durante a Copa América. Os paraguaios acabaram eliminados de forma precoce, na fase de grupos.

O motivo da perda de espaço de Gómez na seleção é, principalmente, a preferência do técnico argentino Daniel Garnero. Omar Alderete, do Getafe (ESP), e Fabián Balbuena, do Dínamo Moscou (RUS), formaram a dupla de zaga titular. A intenção do treinador era ter uma defesa mais alta — os titulares têm 1,88m, enquanto o palmeirense tem 1,85m — e com maior qualidade na saída de bola.

Gustavo Gómez foi reserva contra o Brasil na Copa América (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Nos amistosos do Paraguai em 2024, Gustavo Gómez atuou por 90 minutos contra o Chile e oito minutos diante do Panamá. O zagueiro não foi utilizado no empate com o Peru.

Além das preferências de Daniel Garnero, o defensor palmeirense sofre críticas no seu país porque não manteria o alto nível de atuação que demonstra no clube brasileiro.

Gustavo Gómez joga pelo Palmeiras contra o Grêmio?

O defensor ainda não estará disponível para o confronto desta quinta-feira (4), pelo Brasileirão. A tendência é que ele retorne para enfrentar o Bahia, no domingo (7).

Além do Paraguai ter sido eliminado da Copa América, o que naturalmente anteciparia o retorno de Gustavo Gómez ao Palmeiras, o fato dele estar "preservado" fisicamente ajuda na agilidade para entrar em campo logo. O defensor deve chegar ao Brasil nesta quinta (4) e iniciar os preparativos para reforçar a equipe.

O Verdão, inclusive, vê o retorno com ótimos olhos, pelos desfalques na defesa. Após a venda de Luan ao Toluca (MEX), o time treinado por Abel Ferreira teve apenas os jovens Vitor Reis e Naves à disposição recentemente — que, inclusive, deram conta do recado e tiveram bom desempenho na vitória sobre o rival Corinthians. Murilo ainda se recupera de uma entorse no tornozelo e é dúvida para o jogo contra o Grêmio.

Gustavo Gómez é capitão do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Gustavo Gómez por Paraguai e Palmeiras em 2024 (dados da plataforma Sofascore):

23 jogos

3 gols

1 assistência

28 desarmes

25 interceptações

138 ações defensivas

34 faltas cometidas (10 sofridas)

4 cartões amarelos

