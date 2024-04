Por conta de show, Palmeiras não terá setor norte diante do Flamengo no Allianz Parque

Palmeiras jamais perdeu um jogo com o palco montado atrás do gol norte (Foto: Danilo Martins Yoshioka/Podporco)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 16/04/2024 - 17:00 • São Paulo

O Palmeiras encara o Flamengo no próximo domingo (21), no Allianz Parque e para a tristeza da torcida do Verdão, 10 mil palmeirenses devem ficar de fora do estádio.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Isso porque a arena do Palmeiras receberá o show do grupo ‘Soweto’ no sábado (20), e por falta de tempo para a desmontagem do palco, todo setor norte do estádio terá que ser bloqueado.

Com os setores Superior e Gol Norte fechados, o Palmeiras perde a chance de comercializar 10 mil ingressos e a capacidade do estádio cai para 30 mil pagantes.

A boa notícia para a torcida alviverde é que o Palmeiras está com 100% de aproveitamento atuando com o palco no gol norte.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Palmeiras x Flamengo se enfrentam no domingo (21), no Allianz Parque, a partir das 16h (horário de Brasília).