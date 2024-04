Como Abel Ferreira influenciou no acerto entre Palmeiras e Felipe Anderson

Felipe chega ao Verdão em julho (Foto: Divulgação)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 16/04/2024 - 13:25 • São Paulo (SP)

O Palmeiras fechou uma das maiores contratações do futebol brasileiro na temporada 2024: o meia-atacante Felipe Anderson. O jogador tinha propostas da Juventus e de renovação com a Lazio, seu atual clube, mas alguns motivos fizeram ele escolher o Verdão sem receio da decisão. Um deles foi o técnico Abel Ferreira.

Com pré-contrato acertado junto ao Palmeiras na última segunda-feira (16), Felipe Anderson se apresenta à equipe em julho. Aos 31 anos, ele assinou vínculo válido até 2027.

ABEL

Após o acerto, Felipe Anderson teve conversas com Abel Ferreira e se sentiu ainda mais convicto da escolha de jogar no Palmeiras, segundo apuração do Lance!. O meia-atacante se sentiu muito seguro com as conversas e está animado em voltar ao Brasil.

Felipe Anderson é um admirador do trabalho realizado por Abel no Palmeiras. Ele enxerga com ótimos olhos o projeto desenvolvido pelo treinador desde sua chegada ao Brasil, em 2020, que levou o Verdão a uma era vencedora.

'Fator Abel Ferreira' pesou na escolha de Felipe (Foto: Divulgação / Conmebol)

NEGOCIAÇÃO

O Palmeiras procurou Felipe Anderson em duas oportunidades, e representantes viajaram à Itália para negociar. Em um primeiro momento, houve um recuo alviverde. Na segunda conversa, o Verdão foi decidido para fechar a contratação, e o desfecho aconteceu de maneira rápida e silenciosa. A Juventus e a Lazio desejavam contar com o jogador, mas as conversas não fluíram da forma com que o estafe desejava.

Juliana Gomes, empresária e irmã do atleta, foi a responsável por representar Felipe Anderson nas reuniões. CEO da empresa que administra a carreira do jogador, ela também teve influência na decisão final. O próprio Felipe e seu estafe avaliaram a maneira profissional e decidida do Palmeiras na forma de conduzir a negociação como algo essencial para o acerto.

VIÉS DE ALTA E COPA DO MUNDO

Outro fator importante para Felipe Anderson acertar com o Palmeiras foi o desejo de voltar ao Brasil. O meia-atacante deixou o país cedo, aos 21 anos, após ser revelado pelo Santos. Ele gostaria de ter uma nova experiência no futebol brasileiro, mas em alto nível, não em final de carreira.

Sendo assim, o atleta considera que suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção aumentam. Isso porque estará mais próximo ao torcedor brasileiro e avaliou que, mesmo sendo destaque na Itália, não costumava ser lembrado nas convocações.

Focado em terminar bem a temporada na Lazio, Felipe Anderson soma mais de 300 jogos pelo clube. Além disso, são 144 partidas consecutivas, o que fazem dele recordista na Europa e na história do time italiano.

Felipe disputou as Olimpíadas 2016 (Foto: Fernando Soutello/AGIF)