Paulinho e Figueiredo integram atividades do Palmeiras no gramado

O atacante Paulinho e o volante Figueiredo participaram como "coringas" das atividades do elenco do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (30), na Academia de Futebol. Os dois seguem em transição física, sem previsão para voltar aos gramados.

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Após integrar parte do treino com o grupo principal, os dois, como nos últimos dias, trabalharam com atletas das categorias de base em outro campo. O restante do elenco foi dividido em três equipes de oito jogadores pela comissão técnica, em atividade tática que durou 1h30.

A expectativa é de que Paulinho ganhe minutos ao término da Data Fifa. O Palmeiras conduz a recuperação do atacante com cautela, após o jogador ter atuado com problemas físicos no primeiro semestre de 2025 e ser novamente submetido a cirurgia na perna.

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A última vez que Paulinho atuou pelo Palmeiras foi na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ainda no início de junho.

Já Figueiredo passa por recuperação após nova cirurgia no joelho. O volante é bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira, que solicitou sua integração ao elenco profissional ainda na última temporada. No entanto, ainda não conseguiu sequência na equipe principal devido aos problemas físicos.

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Elenco do Palmeiras durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras busca manter a liderança do Brasileirão

Com 19 pontos conquistados em oito rodadas, o Palmeiras lidera a atual edição do Campeonato Brasileiro, com três de vantagem sobre Athletico, São Paulo e Fluminense, que estão empatados na segunda colocação.

Carlos Miguel, em entrevista ao canal oficial do clube, destacou a importância do confronto contra o Grêmio e ressaltou as dificuldades de se manter na liderança em uma competição de longo prazo.

- É um jogo importante para nós, pela importância de somar os três pontos dentro de casa. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, longo, então temos de ser resilientes e ter uma mentalidade muito forte, saber que vão ter dias bons e ruins. Estaremos preparados, vamos batalhar e na quinta-feira conseguir fazer um grande jogo e sair com a vitória - afirmou o goleiro.

- Esta parada (para a Data Fifa) vem sendo muito importante para nos aprimorarmos até a próxima parada na Copa do Mundo. Tivemos um início de ano muito rápido, com poucos dias para treinar e, mesmo assim, fizemos um trabalho impecável. Eu vejo o dia a dia de todos os funcionários do clube com todos os jogadores, a preocupação que eles têm com todos para nos deixar no melhor nível possível - completou.

O Palmeiras volta a campo no dia 2 de abril, quando recebe o Grêmio, na Arena Barueri, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

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