Palmeiras confirma lesão ligamentar de Piquerez, que passará por cirurgia

Lateral do Palmeiras, Piquerez foi submetido a exames de imagem no último domingo (29), que constataram ruptura ligamentar no tornozelo direito. A lesão ocorreu nos minutos iniciais do amistoso entre Uruguai e Inglaterra, em Wembley, durante esta Data Fifa.

continua após a publicidade

+ Palmeiras definirá vaga para a próxima fase da Copa do Brasil em Londrina

De acordo com apuração da reportagem, o jogador não está descartado da próxima Copa do Mundo. O processo de recuperação será conduzido por integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do clube, em parceria com a equipe médica da seleção uruguaia.

A decisão pela cirurgia partiu do próprio atleta, em conjunto com os departamentos médicos, com o objetivo de acelerar o retorno para a sequência da temporada e para a Copa do Mundo, em junho.

continua após a publicidade

Homem de confiança do técnico Marcelo Bielsa, o defensor deixou o gramado de maca após uma dividida com Madueke, da Inglaterra, aos 12 minutos do duelo disputado na última sexta-feira (27), que terminou empatado por 1 a 1, em Londres.

Atualmente, Abel Ferreira conta com Jefté e Arthur, formados nas categorias de base, como alternativas para a lateral esquerda.

Confira nota oficial do Palmeiras

Exames complementares realizados no domingo (29) constataram que o lateral-esquerdo

Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, na sexta-feira (27), no Estádio de Wembley.

continua após a publicidade

Nos próximos dias, o atleta será submetido a procedimento cirúrgico e iniciará o processo de recuperação aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O trabalho terá o acompanhamento da equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

Piquerez, do Palmeiras, saiu machucado de amistoso entre Uruguai e Inglaterra após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.