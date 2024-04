Palmeirenses criticam Caio Paulista e pedem devolução ao São Paulo: ‘Finge que nada aconteceu’

Caio Paulista não agradou os palmeirenses na estreia da Libertadores (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 22:27 • São Paulo (SP)

No confronto entre Palmeiras e San Lorenzo, Abel Ferreira optou por uma escalação alternativa visando a decisão do Paulistão. No entanto, os torcedores não aprovaram a entrada de Caio Paulista, que foi muito criticado nas redes sociais.

O jogador foi alvo de uma polêmica transferência por ter saído do São Paulo para um dos grandes rivais do Tricolor. Além das críticas nas redes sociais, teve palmeirense pedindo até a devolução do camisa 19 para o CT da Barra Funda. Confira as reações da web: