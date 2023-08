Na manhã deste sábado (26), na Academia de Futebol o Palmeiras finalizou a preparação para o confronto com o Vasco, neste domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira e única atividade do elenco antes de enfrentar o adversário carioca devido ao atraso no retorno ao Brasil. A dúvida é com qual time o Verdão vai entrar em campo.