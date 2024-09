Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações da final do Brasileirão Sub-20

Palmeiras e Cruzeiro ficaram no empate no jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Cruzeiro duelam no confronto de volta da final do Brasileirão Sub-20 nesta segunda-feira (30). A grande decisão acontecerá às 18h30, no Allianz Parque, zona oeste de São Paulo, e terá transmissão exclusiva do SporTV.

No jogo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Cruzeiro e Palmeiras fizeram um grande jogo. A Raposa ficou na frente por duas vezes, primeiro com Tevis e depois em belo chute de Henrique Silva. Mas o Verdão lutou e conseguiu igualar o placar. O gol que deixou o placar 1 a 1 foi contra do zagueiro cruzeirense Janderson. Sem querer, ele empurrou a bola para o fundo da rede, após o goleiro Otávio espalmar para o meio da área. O empate em 2 a 2 veio no último minuto de jogo com Gilberto, que tentou cruzar, a bola desviou na zaga e entrou no gol.

No jogo desta segunda (30), quem vencer no tempo normal, fica com o título. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para os pênaltis.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cruzeiro

Jogo de volta - Final - Campeonato Brasileiro Sub-20



📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Andrey Luiz de Freitas e Denise Akemi Simões de Oliveira

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Oliveira)

Otávio, Dorival, Janderson, Pedrão e Kauã Prates; Ítalo Isaac, Kaique Kenji, Jhosefer e Gui Meira; Xavier e Tevis.

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan, Thalys, Luighi e Riquelme Fillipi.