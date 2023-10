No ano passado, logo em sua primeira participação em Libertadores na história, o Verdão se consagrou campeão. As Palestrinas conquistaram o título de forma invicta derrotando o Boca Juniors na decisão por 4 a 1, no Equador. Sob o comando do técnico Ricardo Belli, o Alviverde terminou a campanha de 2022 com seis vitórias em seis jogos, além de 19 gols marcados e apenas três sofridos.