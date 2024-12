Palmeiras: Vitor Reis mira Thiago Silva para se tornar zagueiro mais caro do futebol brasileiro

Uma das principais revelações do Palmeiras na temporada, Vitor Reis segue no radar de clubes do futebol europeu e pode se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Embora tenha sido titular em apenas 20 jogos em 2024, o defensor desempenhou um papel crucial ao substituir Gustavo Gómez e Murilo - principalmente em partidas do Brasileirão.

Atualmente, Beraldo é o defensor mais valioso do Brasil. No fim de 2023, ele foi negociado pelo São Paulo com o PSG, da França, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões à época).

Após se destacar no time profissional, Vitor Reis atraiu a atenção de clubes europeus, que, de acordo com João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, chegaram a apresentar propostas de 30 milhões de euros pelo zagueiro. O clube, no entanto, recusou as ofertas, cujas equipes interessadas não foram divulgadas pelo dirigente.

– Tiveram duas equipes que falaram sobre € 30 milhões (R$ 183 milhões na cotação atual) e o Palmeiras recusou. Vitor Reis vai ser o defensor mais caro da história do Brasil – afirmou Sampaio em entrevista a um canal espanhol.

Os valores indicados tornariam Reis o defensor mais caro do futebol brasileiro, superando em cerca de 10 milhões de euros o ex-jogador do Tricolor.

Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, durante partida contra o Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Thiago Silva como espelho

Multicampeão na Europa e capitão da Seleção Brasileira em diversas oportunidades, Thiago Silva, atualmente no Fluminense, é a principal referência para Vitor Reis.

Assim como o ex-defensor do PSG, ele ganhou protagonismo de forma precoce e correspondeu às expectativas criadas. Bem avaliado pela comissão técnica liderada por Abel Ferreira, o jogador preencheu a lacuna deixada por Luan, vendido ao América, do México.

– O Luan saiu e demos oportunidade ao Vitor. Uma agradável surpresa. Todos deveriam ver a vontade que esse moleque tem – afirmou Abel Ferreira.

Nos últimos meses, o defensor foi observado de perto por clubes do exterior. Segundo apuração da reportagem, o Arsenal, que anteriormente teve o brasileiro Edu Gaspar como diretor esportivo, surge como o principal interessado no jogador, mas enfrenta a concorrência de outras equipes.