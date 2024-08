Palmeiras: Vitor Reis é apontado como melhor zagueiro sub-21 da América do Sul

Vitor Reis é o melhor zagueiro Sub-21 da América do Sul (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:26 • São Paulo

O jogador de 18 anos Vitor Reis, do Palmeiras, foi eleito o melhor zagueiro sub-21 da América do Sul segundo estudo realizado pelo instituto suíço Cies Football Observatory, apresentado nesta sexta-feira (30). O atleta já foi titular na equipe comandada por Abel Ferreira em 14 partidas ao longo de 2024.

Não é a primeira vez que Vitor se destaca. No ano passado, ele foi um dos 60 jovens jogadores com maior potencial no mundo, de acordo com reportagem do jornal inglês "The Guardian". O jogador teve seu primeira oportunidade de atuar com a equipe profissional no dia 26 de junho, na 12ª rodada do Brasileirão. Desde então, ganhou espaço na equipe do técnico Abel Ferreira.

Vitor Reis renovou seu contrato com o Palmeiras até 2028, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 625 milhões).

Vitor Reis é o melhor zagueiro Sub-21 da América Latina (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Giay entra na lista de melhores laterais

Agustín Giay também entrou para o ranking em oitavo lugar entre os melhores laterais sub-21 da América Latina. Contratado na janela do meio do ano pelo Palmeiras, Giay foi titular em cinco partidas pelo Verdão.

