Abel promove alterações em dois setores na escalação do Palmeiras na Libertadores

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação para a partida contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (7), no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

+ Santos fecha acordo com Palmeiras e mandará jogo do Brasileirão no Allianz Parque

Titular nas últimas partidas, Piquerez foi preservado pela comissão técnica e inicia o duelo no banco de reservas. Com isso, Vanderlan ocupa a lateral- esquerda, com Gustavo Gómez e Bruno Fuchs na zaga, além de Giay na direita.

Já no meio de campo, Richard Ríos da lugar a Lucas Evangelista, que terá a companhia de Allan e Emiliano Martínez. O ataque, por sua vez, será formado por Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

continua após a publicidade

O atacante Bruno Rodrigues e o zagueiro Micael seguem sob supervisão do Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP). Felipe Anderson, poupado, não viajou com o restante da delegação e permaneceu no país para realizar trabalho de recuperação física.

Líder do grupo G com 100% de aproveitamento, o Palmeiras joga por uma vitória simples fora de casa para garantir classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Até o momento, o Verdão encarou o rival paraguaio em sete oportunidades, com quatro triunfos e três empates.

continua após a publicidade

Titular nas últimas partidas do Palmeiras, Felipe Anderson foi poupado pela comissão técnica e não viajou com o restante do elenco para o duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

A escalação do Palmeiras para o jogo contra o Cerro Porteño tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Allan; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Paulinho, Mayke, Maurício, Piquerez, Murilo, Raphael Veiga, Naves e Flaco López.