Palmeiras vê aproveitamento contra o G6 despencar em corrida pelo título

O Palmeiras deixou o Maracanã derrotado pelo Flamengo e seguiu com baixo desempenho diante de equipes do G6 na atual edição do Campeonato Brasileiro. No último domingo, foi as redes duas vezes, mas não suficiente para evitar a derrota por 3 a 2.

Com isso, o Palmeiras soma apenas uma vitória contra os seis primeiros colocados do Brasileirão, além de dois empates e cinco derrotas, totalizando um aproveitamento de 20,8%. Ao todo, foram cinco gols marcados e dez sofridos nesses confrontos.

A única vitória alviverde aconteceu na 20ª rodada, em duelo contra o Botafogo, realizado no Nilton Santos. Na ocasião, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol do meia-atacante Felipe Anderson.

Atuando em casa, por sua vez, a equipe liderada por Abel Ferreira não conquistou vitórias, empatou duas vezes e perdeu outras duas, com um gol marcado, no empate em 1 a 1 com o Mirassol.

Apesar do "desempenho de rebaixado" contra a elite, o Palmeiras segue líder da competição, agora empatado em pontos com o Flamengo (61). No entando, leva vantagem no número total de vitórias - 19 contra 18.

Na próxima rodada, o Palmeiras volta a encarar uma equipe do G6. No domingo, recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, dentro do Allianz Parque. Antes disse, viaja para o Equador, onde encara a LDU, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores.

Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Resultados do Palmeiras contra o G6 do Brasileirão