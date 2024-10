Palmeiras treina para enfrentar Bragantino e mira retorno de lesionados

Felipe Anderson, Estêvão e Vitor Reis durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 20:01 • São Paulo (SP)

O Palmeiras segue se preparando para o confronto de sábado (5) contra o Red Bull Bragantino, às 16h30, em Bragança Paulista. A equipe de Abel Ferreira está firme na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão e já está a apenas um ponto do líder Botafogo.

Nesta quinta-feira (3), durante o treino na Academia de Futebol, os jogadores fizeram atividades técnicas e treino de finalização.

A boa notícia para a torcida palmeirense foi a presença de Estêvão e Marcos Rocha. Em transição entre parte física e técnica, a dupla treinou o tempo inteiro com o grupo. Com a evolução dos últimos dias, há uma possibilidade de que o meia e o lateral apareçam entre os relacionados para a próxima partida.

Outro atleta que deve ser novidade no sábado é Marcelo Lomba. O goleiro já está recuperado de pubalgia, vem trabalhando no campo com os colegas há dias e deve ficar no banco contra o Bragantino.

O Palmeiras ainda terá mais um treinamento na sexta-feira (4) para que Abel possa escolher quem serão seus titulares na 29ª rodada do campeonato.

Vale lembrar que Zé Rafael e Richard Ríos estarão disponíveis para a partida. A dupla cumpriu suspensão automática contra o Atlético-MG.

Após o treino, o meia Maurício falou sobre o confronto contra o Bragantino. No primeiro turno, o Verdão venceu em casa por 2 a 1, com gols de Rony e Raphael Veiga.

- É uma equipe nova em termos de idade, com bastante força física, então pode se tornar um jogo perigoso. Sabemos das nossas qualidades e do que podemos explorar. Estamos estudando bastante, fazendo treinos específicos porque será um grande duelo. Esses confrontos difíceis contra o Bragantino já vêm do Paulista, então é esperar que eles venham fechados, mas, por outro lado, vamos tentar impor também o nosso ritmo - afirmou o atleta.