Palmeiras vive maior sequência de vitórias no ano e pode assumir liderança do Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta, neste sábado (5), o Bragantino, em partida válida pelo Brasileirão. Com foco total no título do campeonato, por conta das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Alviverde vive sua melhor sequência de vitórias no ano e pode assumir a liderança ainda nesta rodada.

Depois de ser eliminado nas copas, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo e está próximo de completar dois meses com 100% de aproveitamento. Veja abaixo todos as vitórias na sequência:

PALMEIRAS:

5 x 0 Cuiabá (24/08)

2 x 0 Athletico (01/09)

5 x 0 Criciúma (15/09)

1 x 0 Vasco (22/09)

2 x 1 Atlético-MG (28/09)

Além do ótimo retrospecto recente, o Porco se abraça no foco dividido de parte dos seus adversários. Enquanto o time de Abel Ferreira tem apenas o bicampeonato nacional como chance de taça esse ano, o Botafogo, atual líder, segue vivo na Libertadores. Além do Botafogo, mesmo atrás na tabela, o Flamengo também ainda tem chances razoáveis de brigar pelo Brasileirão. Porém, assim como o Glorioso, o Rubro Negro tem seus objetivos dividos, nesse caso, com a Copa do Brasil.

Quem desponta como candidato ao título, e em circunstâncias semelhantes ao Palmeiras é o Fortaleza. Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Tricolor está na terceira colocação da tabela, com apenas um ponto a menos que o time paulista.

O Palmeiras volta a campo neste sábado (5), às 16h30, contra o Bragantino, em partida válida pela décima oitava rodada do Brasileirão. O jogo será na casa do Massa Bruta, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O porco pode assumir a liderança do campeonato caso vença a partida e o Botafogo não vença o Athletico-PR, no mesmo dia e no mesmo horário.