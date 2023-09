Com a missão de fazer quatro gols para chegar à decisão, o Alviverde partiu com tudo desde o primeiro minuto e viu Luan, aos sete, empatar o placar. Aos 14', Gustavo Goméz, de pênalti, virou o duelo e deu esperança à torcida palmeirense. No entanto, Benedetto, carrasco da equipe brasileira no confronto, novamente saiu do banco de reservas e balançou a rede para dar números finais ao duelo.