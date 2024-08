Palmeiras tem semana decisiva para evitar crise e aliviar pressão sob Abel Ferreira

Abel Ferreira tem semana decisiva com o Palmeiras após derrota no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Pablo PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, Palmeiras e Abel Ferreira vivem um período de crise. E com uma semana decisiva para evitar um declínio ainda maior e aliviar a pressão.

Com a recente eliminação na Copa do Brasil, o Verdão busca tratar uma ferida aberta. Com a derrota na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o clube tem uma sequência com dois confrontos decisivos pelo Brasileirão, mas também pela competição continental.

No fim de semana, Abel Ferreira precisará decidir se irá encarar o São Paulo com o que tem de melhor ou se preservará seus principais nomes do elenco. O jogo é chave, uma vez que as equipes estão separadas na classificação pelo saldo de gols e com a possibilidade do Tricolor ultrapassar o Palmeiras na tabela.

Na próxima semana, a equipe de Abel Ferreira tem o confronto mais importante da temporada diante do Botafogo, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O Alvinegro tem a vantagem de um empate em busca da classificação, enquanto os paulistas só têm uma opção: vencer.

Palmeiras tem jogos chaves para evitar crise profunda (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em caso de duas vitórias em casa, o Palmeiras se livra de uma pressão absurda, e Abel Ferreira recupera a confiança dos torcedores. No entanto, uma eliminação no torneio mata-mata, independentemente do resultado contra o São Paulo, coloca o clube e o treinador em uma situação muito desconfortável.

Com o retorno de peças importantes para o duelo contra o Botafogo, o Verdão contará com Estêvão e Felipe Anderson como possíveis titulares. Richard Rios, que cumpriu suspensão, também será opção, assim como Zé Rafael, que esteve no banco de reservas no duelo do Nilton Santos.

Com dores musculares, Dudu e Mayke não foram relacionados para o duelo de ida da Libertadores. A dupla trabalha para voltar à disposição do treinador no momento mais decisivo da temporada em que pode ditar o futuro do Palmeiras em 2024.