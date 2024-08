Estêvão crava classificação do Palmeiras sobre o Botafogo na Libertadores: ‘Vamos passar’

Estêvão entrou bem pelo Palmeiras no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 00:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão está muito confiante com a classificação do Verdão às quartas de final da Libertadores. O atacante afirmou que o confronto com o Botafogo no Allianz Parque será diferente.

- Lá no Allianz, 90 minutos são muito longos...A gente sabe jogar lá e lá eles vão ter dificuldade igual nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que vamos passar por eles lá no Allianz.

O jovem de 17 anos iniciou o confronto de ida das oitavas de final da Libertadores no banco de reservas por opção de Abel Ferreira. O atleta vinha de lesão, mas deve ser titular na partida de volta, na próxima quarta-feira (21).

Apesar do pouco tempo em campo, Estêvão foi responsável por criar jogadas de perigo no ataque do Palmeiras, além de ter sido pivô de um lance polêmico em que os paulistas pediram pênalti. No entanto, o Botafogo venceu o duelo e tem a vantagem do empate em busca de uma classificação.