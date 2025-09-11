Assista ao vivo à coletiva de Andreas Pereira, reforço do Palmeiras

Último dos reforços anunciados pelo Palmeiras para a temporada, Andreas Pereira concederá entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 14h (de Brasília), na Academia de Futebol, localizada na zona oeste de São Paulo.

Antes mesmo de estrear com a camisa alviverde, Andreas foi convocado por Carlo Ancelotti para suprir as ausências de Casemiro (suspenso) e Kaio Jorge (lesionado) na Seleção Brasileira. No duelo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o meio-campista permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado pela comissão técnica.

Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos para contratar Andreas Pereira junto ao Fulham, da Inglaterra. Antigo sonho da comissão técnica, o meia assinou contrato válido até dezembro de 2028.

O jogador chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, após a disputa do Mundial de Clubes. Além do novo reforço, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Lucas Evangelista como opção para o setor.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, durante treinamento da equipe na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Contratações do Palmeiras para 2025

Carlos Miguel (goleiro) Khellven (lateral-direito) Micael (zagueiro) Bruno Fuchs (zagueiro)* Jefté (lateral-esquerdo) Lucas Evangelista (meia) Emiliano Martínez (meia) Andreas Pereira (meia) Paulinho (atacante) Facundo Torres (atacante) Ramón Sosa (atacante) Vitor Roque (atacante)

Bruno Fuchs foi emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim da temporada.