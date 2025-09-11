menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Assista ao vivo à coletiva de Andreas Pereira, reforço do Palmeiras

Meio-campista foi a décima segunda contratação do Verdão para a temporada

Andreas Pereira - Palmeiras
imagem cameraAndreas Pereira, meio-campista do Palmeiras (Foto: Werner Flister)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
13:36
Último dos reforços anunciados pelo Palmeiras para a temporada, Andreas Pereira concederá entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 14h (de Brasília), na Academia de Futebol, localizada na zona oeste de São Paulo.

+ Palmeiras contrata ‘novo time’ de R$ 700 mi, mas mantém velhos pilares entre titulares

Antes mesmo de estrear com a camisa alviverde, Andreas foi convocado por Carlo Ancelotti para suprir as ausências de Casemiro (suspenso) e Kaio Jorge (lesionado) na Seleção Brasileira. No duelo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o meio-campista permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado pela comissão técnica.

Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos para contratar Andreas Pereira junto ao Fulham, da Inglaterra. Antigo sonho da comissão técnica, o meia assinou contrato válido até dezembro de 2028.

O jogador chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, após a disputa do Mundial de Clubes. Além do novo reforço, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Lucas Evangelista como opção para o setor.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira durante treino do Palmeiras na Academia
Andreas Pereira, meio-campista do Palmeiras, durante treinamento da equipe na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratações do Palmeiras para 2025

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Khellven (lateral-direito)
  3. Micael (zagueiro)
  4. Bruno Fuchs (zagueiro)*
  5. Jefté (lateral-esquerdo)
  6. Lucas Evangelista (meia)
  7. Emiliano Martínez (meia)
  8. Andreas Pereira (meia)
  9. Paulinho (atacante)
  10. Facundo Torres (atacante)
  11. Ramón Sosa (atacante)
  12. Vitor Roque (atacante)

Bruno Fuchs foi emprestado pelo Atlético-MG ao Palmeiras até o fim da temporada.

