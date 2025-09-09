O Palmeiras deu sequência, nesta terça-feira (9), à preparação para o duelo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Fora dos gramados desde o início da última temporada, Bruno Rodrigues está na fase final da transição física e se aproxima do retorno às atividades com o elenco.

continua após a publicidade

Com problemas no joelho desde que chegou à Academia de Futebol, o atacante passou por duas cirurgias na região e disputou apenas duas partidas com a camisa alviverde, contra Novorizontino e Inter de Limeira, pelo Paulistão da última temporada.

+ Palmeiras pode negociar atletas mesmo com o fechamento da janela de transferências

- Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Muito feliz, de verdade, porque eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Graças a Deus, consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores e, se Deus quiser, no momento certo, as coisas vão acontecer - afirmou o jogador.

continua após a publicidade

Bruno Rodrigues voltou a treinar com o elenco nas últimas semanas e participou de aproximadamente 30 minutos do jogo-treino realizado pelo Verdão no fim de semana.

- Eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Temos de seguir passo a passo porque não foi nada fácil passar por tudo que eu passei. É seguir o processo e esperar o momento de Deus - completou.

continua após a publicidade

Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, durante jogo-treino da equipe na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

Com o fim da Data Fifa, o Palmeiras retorna aos gramados no próximo sábado (13), quando enfrenta o Internacional, no Allianz Parque. Atual terceiro colocado, o time comandado por Abel Ferreira está atrás de Cruzeiro e Flamengo, que têm uma partida a mais.