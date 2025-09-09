Mesmo com o fechamento da janela de transferências no Brasil, o Palmeiras pode perder atletas para mercados do exterior. Riquelme Fillipi, cria da Academia e que alterna partidas entre base e profissional, atraiu o interesse do Zenit, da Rússia.

continua após a publicidade

+ Zenit inicia negociações para contratar destaque da base do Palmeiras

Fora do planejamento inicial da comissão técnica de Abel Ferreira para o início da temporada, o jogador se destacou em jogos da Libertadores da categoria e entrou no radar da comissão. Nas últimas semanas recebeu a primeira oportunidade no banco de reservas e, diante do Grêmio, fez sua estreia.

Até o momento, o clube acertou a saída de oito nomes, enquanto viabilizou a chegada de outros cinco. Entre as contratações estão o goleiro Carlos Miguel, os laterais Khellven e Jefté, o meio-campista Andreas Pereira e o atacante Ramón Sosa.

continua após a publicidade

Além da janela russa, que se encerra no dia 11 de setembro, outros mercados também podem movimentar o mercado de transferências. Arábia Saudita fecha no diano dia 10 e, por fim, Grécia e México, que também buscam jogadores do futebol brasileiro, no dia 12.

Riquelme Fillipi, jovem do Palmeiras, pode deixar o clube nesta janela de transferências (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras bloqueia saída no mercado

Nenhum jogador utilizado por Abel Ferreira deixará o Palmeiras nesta janela. Com foco nas duas competições em andamento, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, o treinador busca ao menos um título para não terminar sua primeira temporada sem conquistas no comando do clube.

continua após a publicidade

Com o fim da Data Fifa marcado para esta terça-feira (9), o elenco alviverde terá mais quatro dias de preparação antes do duelo contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, o grupo viaja rumo a Buenos Aires para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores.