Nos últimos anos, jejum de títulos não tem sido um problema em questão para o Palmeiras. Entretanto, o time começou a estabelecer quais serão as metas esportivas para a próxima temporada. No Brasileirão, o atual campeão pretende estar entre os quatro primeiros colocados. Na Copa do Brasil, sonha com as quartas de final, assim como na Libertadores. No Paulistão, o Palmeiras almeja - pelo menos -, as semifinais.