Palmeiras precisa ‘virar a chave’ antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/07/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

A sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão balançou, mas precisa ficar de lado. O Palmeiras, agora, tem que mudar o foco para o primeiro jogo decisivo na Copa do Brasil, contra o Flamengo, marcado para quarta-feira (31), no Maracanã. O time paulista não tem muito tempo antes do difícil duelo no Rio de Janeiro, mas quer voltar para São Paulo com um resultado positivo.

- É uma sequência difícil, onde temos muitas partidas. Acredito que a escolha do professor é que ele tem confiança em cada atleta. Nos cobramos. Temos uma equipe muito qualificada e a cobrança entre nós é muito grande. Trabalhamos todos os dias para tentar melhorar e fazer jogos bons. É virar a página para estarmos bem e fazer um grande jogo - disse o atacante Rony.

O primeiro jogo entre Flamengo e Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, é uma grande oportundiade para o time de Abel Ferreira mostrar a força mental que tem para sair de maus momentos em um curto período de tempo. Para o treinador, é uma fase normal que acontece com todos os times em algum momento.

- Todas as equipes têm bons e maus momentos. Nenhum deles perdura. Nos resta trabalhar, ver realmente os jogadores que querem, que têm vontade e podem nos dar vitórias. Acontece com todas as equipes, entramos em uma fase má, aguentar, assumir e agora recuperar os nossos jogadores para esse jogo de ida da Copa do Brasil e voltar ao campeonato e perceber que teremos 11, 12 jogos nos próximos 30 dias - avaliou o treinador português.

Abel Ferreira deve, inclusive, ter um problema importante contra o Flamengo: o atacante Estêvão voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo. Com isso, o português admitiu que tem medo de perder o jogador para o duelo. O garoto deve ser avaliado na Academia de Futebol neste domingo para saber a gravidade da lesão.