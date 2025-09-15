Técnico do River Plate aponta qualidades do Palmeiras e diz: ‘Não é fácil ganhar’

Adversário do Palmeiras nas quartas de final da Conmebol Libertadores, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, destacou algumas das principais qualidades do clube brasileiro. Para o treinador, os pontos fortes da equipe são a solidez defensiva e a capacidade de atacar os adversários de forma direta.

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a eliminatória no Allianz Parque. Em oito partidas na competição, o Alviverde segue invicto, com sete vitórias e apenas um empate.

- Vai ser uma partida disputada. O Palmeiras defende muito bem, tem presença defensiva, é forte fisicamente e não precisa de muito volume para marcar. É direto e pode criar perigo com seus atacantes. Temos que estar muito atentos a isso - disse.

Gallardo admitiu que a Libertadores é a principal competição do calendário do River Plate na temporada e destacou as dificuldades de se obter sucesso no torneio. A partida, inclusive, marca o segundo encontro entre os clubes no estádio Monumental de Núñez. O primeiro aconteceu em 1999, quando o Verdão foi derrotado em Buenos Aires.

- A expectativa é compreensível. Competir forte na Libertadores foi o desafio que nos propusemos no início do ano. Não é fácil ganhar, senão todos os clubes que a disputam estariam cheios de títulos - completou.

Palmeiras encara o River Plate nas quartas de final da Libertadores após eliminar o Universitario (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras e River Plate pela Libertadores

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A decisão da vaga será disputada uma semana depois, no Allianz Parque.

Suspenso na vitória sobre o Internacional pelo Brasileirão, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas do Palmeiras para o confronto.