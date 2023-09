Portanto, caso vença o Grêmio nesta quinta-feira, o Alviverde pode voltar a ter um patamar parecido com aquele de antes da primeira Data Fifa do Brasileirão-2023, quando a equipe estava invicta e seguia de perto os passos do Botafogo. E olha que o Palmeiras já teve outras chances de ficar mais próximo do adversário carioca, mas não aproveitou.