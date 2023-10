No confronto entre as seleções sul-americanas, os brasileiros levaram a melhor. Cavani, Suárez e companhia foram derrotados por 2 a 1, no Mineirão. O goleiro Julio César defendeu pênalti cobrado por Diego Forlán logo no começo da partida, Fred abriu o placar para o Brasil e o próprio Cavani empatou no início do segundo tempo. Aos 40 minutos da segunda etapa, o volante Paulinho anotou gol de cabeça, garantiu a vitória para a Seleção Canarinho e, consequentemente, a vaga à final.