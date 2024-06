Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem pelo menos dois desfalques certos para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (1). Durante a derrota para o Fortaleza, nesta quarta (26), o atacante Rony e o volante Aníbal Moreno receberam terceiro cartão amarelo e estão fora do Dérbi.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além da dupla, que começou a partida diante do Leão do Pici como titular, o zagueiro Murilo se tornou dúvida no clássico. Isso porque ele sentiu uma lesão, sendo substituído por Vitor Reis na segunda etapa do jogo.

Aníbal Moreno, assim como Rony, recebeu terceiro cartão amarelo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Gabriel Menino é mais um candidato a desfalque no clássico, pois foi substituído por um problema estomacal ainda no primeiro tempo, e Flaco López entrou em sua vaga. Assim como Murilo, o meio-campista passará por reavaliações nos próximos dias para detectar a gravidade do problema.

Os lesionados e suspensos se juntam a Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Lázaro (transição física), que também serão ausências. Possível reforço, o meia Rômulo iniciou transição física nesta semana e tem chances de retornar à equipe.

Murilo sentiu lesão, foi substituído e pode ser desfalque em Palmeiras x Corinthians (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Abel Ferreira escalou todos os pendurados em derrota do Palmeiras

Aníbal Moreno e Rony, que receberam o terceiro cartão amarelo, atuaram como titulares do Palmeiras contra o Fortaleza ao lado de Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino. O trio também estava pendurado, mas passou "ileso" de ser advertido.

Quando é o clássico entre Palmeiras e Corinthians?

O Verdão enfrenta o rival na próxima segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.