Palmeiras perde titular para decisão contra o Flamengo; confira provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:07 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se prepara para encarar uma das decisões mais importantes da temporada até aqui. Nesta quarta (7), o time enfrenta o Flamengo em casa, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, e não contará com uma das principais peças no elenco. Em tratamento de uma torção no tornozelo, Zé Rafael se junta ao atacante Estevão entre as baixas para a partida.

Os dois nomes importantes estão em processo de recuperação de lesões no tornozelo. Além das baixas, o Palmeiras deve ser escalado com três zagueiros e Raphael Veiga deve atuar um pouco mais recuado, como um camisa oito. A informação foi noticiada pelo portal UOL.

Veiga, que já fez a função na partida contra o Internacional, dá lugar a Felipe Anderson como armador do time. O trio de zaga será formado por Vitot Reis, Gustavo Gómez e Murilo, com Mayke e Caio Paulista nas alas.

Provável Palmeiras

Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Rony e Flaco López

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Sem vencer há quatro partidas, o Alviverde precisa de um grande resultado para seguir vivo no mata-mata. Pela partida de ida, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0, com gols de Luiz Araújo e Pedro.