Palmeiras: Micael ‘atropela’ concorrentes, ganha confiança de Abel e vira titular

Contratado para ser uma opção a Murilo e Gustavo Gómez, Micael ganhou a confiança do técnico Abel Ferreira e da torcida do Palmeiras. O zagueiro de 24 anos fez apenas dois jogos com a camisa do Verdão, mas ‘atropelou’ a concorrência e rapidamente conquistou espaço, ganhando a posição na zaga alviverde.

Micael chegou ao Palmeiras sem grande alarde após passagem pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Contratado por US$ 5 milhões (R$ 29 milhões na cotação atual), ele estreou já na fase decisiva do Campeonato Paulista, diante do São Bernardo, fora de casa. Depois, contou com a confiança de Abel Ferreira, que preferiu escalar Micael contra o São Paulo no lugar de Gustavo Gómez.

Com atuações seguras nos últimos dois jogos, Micael superou a concorrência de nomes mais consolidados no elenco. A lesão de Gustavo Gómez, que ficará fora por pelo menos duas semanas, abriu ainda mais caminho para que ele se mantenha na equipe, ao menos até a final do Paulistão contra o Corinthians.

Os números de Micael explicam sua ascensão. Segundo a plataforma de análise de desempenho Sofascore, no mata-mata ele teve 82% de acerto nos passes, três desarmes, cinco bolas recuperadas e nove ações defensivas. Embora seus índices ainda sejam inferiores aos de Murilo e Gustavo Gómez na fase de grupos, sua solidez defensiva e rápida adaptação ao sistema tático de Abel pesaram para sua titularidade.

Entre seus concorrentes diretos, Murilo foi o defensor mais constante na fase de grupos, com nove jogos como titular, 87% de acerto nos passes, 13 desarmes e 38 bolas recuperadas. No entanto, caiu de rendimento no mata-mata, registrando apenas três desarmes e nove bolas recuperadas em dois jogos. Gómez, referência da zaga palmeirense, teve bons números antes da lesão, com 88% de acerto nos passes e 42 ações defensivas, mas sua ausência abriu espaço para Micael brigar pela posição.

Apesar da evolução, o novo titular ainda tem pontos a melhorar. Seu aproveitamento nos duelos aéreos foi de apenas 50%, enquanto Murilo alcançou 74% e Naves, 86%. Além disso, cometeu três faltas e recebeu um cartão amarelo em apenas dois jogos, algo que pode ser um fator de atenção.

Com a segunda melhor defesa do Campeonato Paulista, sofrendo apenas dez gols até aqui, o Palmeiras aposta na solidez defensiva para tentar mais um título. Agora, Micael terá a missão de manter o alto nível na decisão contra o Corinthians, nos dias 16 e 27 de março, e consolidar de vez seu lugar no time titular.