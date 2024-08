Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/08/2024 - 12:41 • São Paulo (SP)

O Palmeiras faturou cerca de R$ 217 mil com o primeiro gol de Endrick pelo Real Madrid, no último final de semana. A nova entrada de dinheiro acontece porque, quando foi confirmada a venda do jovem, o Verdão firmou metas esportivas que se estendiam até o desempenho dele no novo clube.

Até agora, o Palmeiras faturou em torno de 47,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 270 milhões) com a venda de Endrick ao Real Madrid. A expectativa do clube é lucrar além deste valor justamente pelas metas do atacante na Espanha, que incluem gols, minutagem como titular, títulos e premiações individuais.

Endrick participou da vitória merengue sobre o Valladollid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Foram 35 milhões de euros pagos ao Palmeiras de forma fixa e 12,5 milhões de euros em metas ainda pela equipe paulista. Gols, jogos e até convocações para a Seleção Brasileira principal estavam entre os objetivos.

Os 12,5 milhões de euros que restam para completar 60 milhões de euros totais da venda são as metas pelo Real Madrid. A operação como um todo foi fechada em 72 milhões de euros, sendo 12 milhões apenas em impostos, para que o pagamento da multa rescisória fosse realizado integralmente.

Venda de Endrick do Palmeiras ao Real Madrid

60 milhões de euros da multa rescisória

35 milhões de euros fixos

12,5 milhões de euros em metas pelo Palmeiras

12,5 milhões de euros em metas pelo Real Madrid

12 milhões de euros em impostos

Total: 72 milhões de euros (R$ 400 milhões, na cotação da época)

As metas na Espanha

Segundo publicação do "Uol", alguns dos objetivos de Endrick que farão o Palmeiras lucrar mais com a venda incluem: participação como titular em título da LaLiga, conceder assistências, sofrer pênalti, participação como titular em campanha de título da Champions League e ser finalista de prêmios individuais, como Bola de Ouro e Golden Boy.