Gol de Endrick na estreia pelo Real Madrid rende alta premiação ao Palmeiras; confira valores

Endrick entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo Kylian Mbappé. Mais do que apenas estrear, o jovem marcou seu primeiro gol com a camisa do Real na primeira oportunidade que teve. O brasileiro recebeu na entrada da área, limpou o marcador e bateu firme de direita, balançando as redes adversárias. Assim, o Real Madrid venceu o Valladolid por 2 a 0 neste domingo (25), no Santiago Bernabéu.