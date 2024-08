Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/08/2024 - 14:12 • São Paulo (SP)

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não pretende falar publicamente neste momento sobre a resposta de Abel Ferreira à jornalista Alinne Fanelli, segundo soube o Lance!. O caso aconteceu no sábado (24), quando o técnico respondeu de forma grosseira à pergunta da profissional da BandNews, em entrevista.

➡️ Jornalista desabafa e revela conversa com Abel

A mandatária republicou, no último final de semana, o comunicado oficial do treinador e do clube — que foi compartilhado em conjunto nas redes sociais. Ela reconhece o erro do técnico, mas não vê necessidade de falar todas as vezes que acontecerem falhas de funcionários do Verdão.

Leila e Abel (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Única mulher presidente de um clube da Série A, Leila foi uma das poucas no meio esportivo a se posicionar diante de casos de machismo e violência contra a mulher no futebol.

Cotidiano de Abel

O Lance! apurou que a atitude de Abel Ferreira foi vista como um "caso isolado" por pessoas próximas, pois o treinador seria uma pessoa serena e que reconhece seus erros no cotidiano.

A reportagem questionou o Palmeiras se o clube estaria tomando providências educativas sobre o caso. O clube não quis comentar.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O que aconteceu com a jornalista após jogo do Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Cuiabá, no sábado (24), Abel foi questionado por Alinne Fanelli sobre a lesão do lateral Mayke. A jornalista solicitou, na coletiva de imprensa, uma atualização sobre o estado de saúde do jogador, que foi substituído após sentir nova contusão.

De forma apontada como grosseira e machista, Abel respondeu.

— Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e à Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não – acrescentou — disse.

Segunda nota de esclarecimento do técnico

Há pouco mais de um mês, no dia 12 de julho, Abel Ferreira emitiu nota sobre outro episódio. Na ocasião, ele se posicionou após dizer em entrevista que seu time não era uma "equipe de índios". A intenção foi fazer a referência de que o Palmeiras não é desorganizado.

O treinador se desculpou pela frase, apontada como xenofóbica, e afirmou que repudia toda forma de preconceito.