Palmeiras inicia preparação para jogo com Flamengo e atualiza quadro de Veiga

O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (23) a preparação para o duelo contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Análise: Palmeiras vê Estêvão brilhar e ativa ‘modo Abel’ antes do Mundial

Os titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, realizaram atividades regenerativas na Academia de Futebol. Já o restante do elenco foi a campo e participou de um treino técnico em campo reduzido, sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Poupado na Copa do Brasil por conta de uma lombalgia, Raphael Veiga treinou normalmente com o restante do elenco e deve ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de domingo. O jovem Allan, que não foi relacionado após ser titular em Bragança Paulista, também participou das atividades.

Já Felipe Anderson, substituído ainda nos primeiros minutos da última partida, passou por exames que não constataram lesão na coxa direita, mas sim um edema. O meia-atacante cumpriu cronograma interno sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance, ao lado do camisa 10, Paulinho.

Com a vitória por 3 a 0, o Palmeiras eliminou o Ceará e agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil.

Rapahel Veiga, jogador do Palmeiras, durante treino de preparação para o duelo contra o Flamengo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Flaco López comemora boa fase com a camisa do Palmeiras

Flaco López foi acionado pela comissão técnica de Abel Ferreira no segundo tempo do duelo contra o Ceará e marcou o terceiro e último gol do Palmeiras na partida, que garantiu a classificação com 4 a 0 no placar agregado.

Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que todo mundo quando entrar vai dar o seu melhor e, graças a Deus, estamos todos em boa fase - disse o atacante.

Reserva da equipe após a chegada de Vitor Roque, Flaco López soma 25 jogos no ano, oito gols e três assistências.