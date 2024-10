Ex-Palmeiras, Valdivia é acusado novamente de abuso sexual no Chile

Valdívia foi preso no Chile após denúncia de abuso sexual (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 19:43 • Santiago (CHI) • Atualizada em 23/10/2024 - 21:23

Preso na madrugada da última terça-feira (22), o ex-jogador Valdivia foi acusado mais uma vez de abuso sexual no Chile. De acordo com o jornal "La Nación", o Ministério Público do país recebeu uma nova denúncia contra o ex-meia do Palmeiras.

A prisão do ex-jogador se deu pela primeira denúncia, feita por uma mulher que teria sido abusada por Valdivia no último domingo (20). O ex-meia teria se relacionado com uma mulher, que alega não lembrar da situação por ter ingerido álcool momentos antes.

Valdivia, por sua vez, alegou que a relação entre os dois foi consensual. A outra denúncia teria ocorrido dois dias antes, na última sexta (18). O ex-jogador teria se relacionado com a suposta vítima após jantar no restaurante "El Toro", em Vitacura, no Chile.

Valdivia foi encaminhado ao presídio para cumprir prisão preventiva por conta da primeira denúncia. A investigação deve durar cerca de 90 dias. O ex-jogador foi afastado da função de comentarista esportivo do veículo "Prima Media" até a resolução do caso.

Carreira de Valdivia

Revelado pelo Colo-Colo, Valdivia passou por Universidad Concepción-CHI, Rayo Vallecano-ESP e Servette-SUI até chegar ao Palmeiras. Pelo clube paulista, o ex-jogador conquistou duas Copas do Brasil, um Paulistão e a Série B de 2013.