Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 24/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O Palmeiras tem a chance de mais uma vez fazer história na reta final do Brasileirão. Apenas um ponto atrás do líder Botafogo, o time de Abel Ferreira torce por um tropeço do rival e, é claro, precisa fazer a lição de casa para tentar assumir a ponta em busca do tri. A disputa por vagas no time, aliás, está a todo vapor.

Na lateral-direita, Mayke e Giay disputam a posição de titular, já que Marcos Rocha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O primeiro retornou agora de lesão e entrou no decorrer da partida contra o Juventude, enquanto o recém-contratado do Verdão corre por fora, mas tem seu condicionamento físico sem restrições.

Também suspenso pela terceira advertência, Aníbal Moreno também é baixa contra o Fortaleza. No meio-campo, no entanto, o técnico português não deve surpreenderar na escalação, já que a tendência é que Zé Rafael assuma a posição.

O provável time para entrar em campo no sábado (26), no Allianz Parque, tem: Weverton, Mayke (Giay), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Em 2023, o Verdão foi campeão justamente após ultrapassar o líder Botafogo, mas o fato aconteceu na 34ª rodada do Brasileirão. Daí para o final, o Verdão segurou a ponta até segurar a taça. Na 31ª rodada, a mesma do momento, o time paulista tinha quatro pontos de diferença do primeiro colocado.

Na atual temporada, o Verdão venceu o Campeonato Paulista e tem grandes chances de conquistar o tricampeonato brasileiro. Após ser eliminado das Copas, o time vem em uma sequência avassaladora no Brasileirão, vencendo sete dos últimos oito jogos que disputou.

