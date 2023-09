O Palmeiras tem mais uma rodada para diminuir a vantagem do Botafogo na liderança do Brasileirão e entra em campo contra o Grêmio com sete pontos atrás dos cariocas. A missão segue sendo bem complicada, mas o clube pode se apoiar em um feito recente para acreditar na conquista de mais uma taça nacional. Em 2018, o Verdão chegou a ter oito pontos a menos do que o líder e terminou na primeira posição da tabela.