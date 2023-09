Pelo Verdão, alguns jogadores desse grupo já estiveram no estádio em 2018, quando as equipes se enfrentaram duas vezes na Argentina. Somando ambas as oportunidades, Weverton, Mayke, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Dudu vivenciaram o que é a Bombonera. Naquele ano, o Alviverde venceu por 2 a 0 pela fase de grupos, mas foi derrotado na ida da semifinal por 2 a 0.