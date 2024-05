Palmeiras estreia na Copa do Brasil buscando acabar com seca de gols do Brasileirão

Palmeiras venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 no Paulistão 2024 (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 02/05/2024 - 07:05 • São Paulo

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Palmeiras estreia na competição nesta noite diante do Botafogo-SP, no Allianz Parque, buscando um bom resultado já no primeiro jogo da eliminatória.

Para construir uma vantagem que faça o Verdão jogar mais tranquilo em Ribeirão Preto, daqui três semanas, o time de Abel Ferreira precisa fazer as pazes com as redes.

Isso porque o ataque alviverde não vive boa fase no Brasileirão, e com apenas um gol nas primeiras quatro rodadas, o atual bicampeão brasileiro tem o segundo pior ataque da competição.

Já na Libertadores, a fase do ataque alviverde muda completamente, e o time tem sete gols nos três jogos que fez na fase de grupos.

Este será o segundo encontro do Palmeiras diante do Botafogo-SP neste ano, uma vez que o Verdão bateu o rival do interior por 1 a 0 na campanha do tri do Paulistão.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo-SP é: Weverton, Mayke, Murilo, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga (Luís Guilherme); Estevão, Endrick e Flaco López.