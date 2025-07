Vitórias dentro do Allianz Parque serão fundamentais para o Palmeiras seguir vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Após o retorno do Mundial de Clubes, a equipe voltou a transformar o estádio em fortaleza e engatou o segundo resultado positivo consecutivo, colando no líder Cruzeiro nas últimas rodadas do primeiro turno da competição.

Apesar de longe da lotação máxima na fria noite de sábado, os presentes empurraram o time durante os 90 minutos, mantendo a sintonia entre campo e arquibancada ampliada nas partidas disputadas nos Estados Unidos. De mosaico a gritos de guerra, a torcida fez sua parte — mais uma vez. A redução nos valores dos ingressos e a evolução futebolística foram fundamentais para essa virada de chave.

Com o controle das ações, o Palmeiras abriu o placar em ótima jogada coletiva, finalizada com passe de Mauricio, destaque neste início de segundo semestre. Em sua posição de origem após a saída de Estêvão, Facundo Torres passou a ser mais incisivo pela ponta nos últimos compromissos e voltou a marcar com a camisa alviverde. Longe de ser protagonista, o uruguaio se apresenta como um ótimo coadjuvante em um ataque que perdeu, além da joia para o Chelsea, Paulinho por lesão.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol de Facundo Torres contra o Grêmio, no Allianz Parque, em duelo válido pela décima sétima rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Criticado pelo rendimento abaixo do esperado no início do ano, Weverton viveu seu momento de maior pressão após falhar no segundo gol do Chelsea, que culminou na eliminação do Palmeiras nas quartas de final do Mundial. Na ocasião, demorou a reagir a um cruzamento desviado e, imóvel, viu a bola cruzar a linha e encerrar o sonho alviverde.

Hoje, no entanto, ele voltou a mostrar o porque de ser uma das referências técnica do período mais vitorioso da história do clube. No primeiro tempo, evitou cara a cara o gol de empate adversário ao parar Pavon dentro da área. Na sequência, barrou Braithwaite em cobrança de falta, essas que quase tiraram os três pontos do Verdão diante do Atlético-MG de Hulk.

Ambos os lances foram amplamente comemorados, tanto pelo goleiro quanto pela torcida no Allianz, o que mostra a diferença entre as críticas das redes sociais e o apoio nas arquibancadas. A ótima atuação teve apenas um lapso, quando o camisa 21 deixou a meta aberta de forma equivocada, forçando Emiliano Martínez a cometer falta e receber cartão amarelo. Nada que manche a partida de um dos destaques deste sábado.

Palmeiras, bons resultados no Allianz Parque e o poder de se reinventar

As perdas de Estêvão e Paulinho, referências no setor ofensivo, alteraram a dinâmica da equipe de Abel Ferreira dentro das quatro linhas, mas não abalaram a resiliência e o controle do time, que voltou a vencer e, como de costume desde a chegada do treinador português à Academia de Futebol, luta firme pelos títulos que disputa.

Novos e velhos nomes aparecem como candidatos para preencher a lacuna deixada. Facundo, em sua posição de origem, tem apresentado seu melhor futebol desde que chegou em janeiro. Luighi, já ambientado entre os profissionais, e Riquelfilippi, estreante da noite, surgem como opções, enquanto Ramón Sosa busca alcançar a forma física ideal para entrar de vez na disputa pela titularidade no ataque.

Mesmo com o elenco mais estrelado desde sua chegada ao Palmeiras, Abel Ferreira mostrou que não precisa de craques para conquistar taças, mas sim de uma equipe coesa e fiel ao estilo de jogo do português. Os resultados dentro do Allianz, por sua vez, são essenciais para as pretensões do clube, que ainda tem mais três oportunidades de título em 2025.