O Palmeiras aplicou uma goleada histórica no Campeonato Paulista Sub-20 ao vencer o Jabaquara por 11 a 0, neste sábado (26), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, pela 13ª rodada da primeira fase. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Heittor (2), Juan Francisco, Sorriso (2), Halerandrio, Juan Gabriel (3), Pimenta e André Lucas.

Com o resultado, o Verdão alcançou 31 pontos e manteve a liderança isolada do Grupo 02. Em 13 partidas disputadas, a equipe soma dez vitórias, um empate e duas derrotas, com 53 gols marcados e apenas 11 sofridos. O artilheiro do time na competição é Agner, com seis gols.

O jogo

Aos 14 minutos, Halerrandrio cobrou escanteio pela direita, Kaique Gabriel desviou de cabeça, e Heittor completou para o gol. Na marca dos 22, Arthur fez belo lançamento para Heittor, que invadiu a área pela direita e finalizou no canto para ampliar. Depois, aos 30, Kaique Gabriel fez jogada individual, tirou o goleiro e a bola ficou para Juan Francisco, que empurrou para a rede. Sete minutos depois, Sorriso recebeu de Juan Francisco, ajeitou para a esquerda e chutou firme para anotar um golaço.

Aos 40, Sorriso fez lançamento longo para Halerrandrio, que bateu de primeira e fez o quinto. No lance seguinte, Halerrandrio deu passe de trivela para Sorriso, e o atacante tirou do goleiro para marcar.

Aos cinco do segundo tempo, Rodrigo recebeu pela direita e rolou para Juan Gabriel, que completou para fazer o sétimo. Na marca dos 18, Juan Francisco finalizou da entrada da área, e Juan Gabriel desviou dentro da área para o gol.

Aos 35, Juan Francisco invadiu a área e deixou de calcanhar para Juan Gabriel, que bateu de primeira para marcar. Cinco minutos depois, Kauã Lira cobrou escanteio pela esquerda, e Pimenta subiu de cabeça para anotar o seu. No lance seguinte, Rodrigo ajeitou de cabeça para André Lucas, que finalizou cruzado para marcar mais um.

Escalação do Palmeiras Sub-20: Kauan Lima; João Paulo, Pimenta, Diogo e Arthur (André Lucas); Fabio (Robson), Larson (Romildo) e Sorriso (Kauã Lira); Halerrandrio (Rodrigo), Kaique Gabriel (Juan Gabriel) e Heittor (Juan Francisco). (Técnico: Lucas Andrade).

O Palmeiras está no Grupo 02 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O que vem pela frente?

O próximo compromisso do Palmeiras será diante do Sertãozinho, no dia 6 de agosto (quinta-feira), às 19h, no Estádio Frederico Dalmaso.

Sobre o Paulistão Sub-20

O Paulista Sub-20 reúne 48 clubes divididos em três grupos de 16, com confrontos em turno único. Avançam para a segunda fase os dez primeiros de cada chave e os dois melhores 11º colocados. O Verdão está no Grupo 02 ao lado de Água Santa, Araçatuba, Botafogo-SP, Corinthians, Ituano, Portuguesa, Red Bull Bragantino, entre outros.

Atual campeão e dono de 13 títulos do estadual da categoria, o Palmeiras busca o 14º troféu. Paralelamente, o time também disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20 e, pelas quartas de final, enfrenta o Juventude, na próxima quinta-feira (31), às 16h, na Arena Barueri.