Escalação do Palmeiras tem mudança em dois setores para jogo com o Grêmio

O Palmeiras está escalado com alterações em relação à equipe que venceu o Fluminense na última rodada do Brasileirão. Após cumprir suspensão automática, Bruno Fuchs retorna ao time e forma dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez.

O restante do sistema defensivo tem Agustín Giay pela direita e Piquerez, recuperado de lesão no ombro, pela esquerda. O uruguaio, inclusive, renovou seu contrato até dezembro de 2030 nos últimos dias.

Emiliano Martínez assume a vaga de Aníbal Moreno e será o primeiro homem do meio de campo. À frente, Lucas Evangelista, substituto de Richard Ríos, e Mauricio completam o setor.

Sem Allan, suspenso após receber cartão vermelho no Maracanã, Abel Ferreira optou pela entrada de Luighi entre os onze iniciais. O atacante forma o trio ofensivo ao lado de Vitor Roque e Facundo Torres.

Paulinho (cirurgia na perna), Murilo (lesão na coxa), Bruno Rodrigues (transição física), Felipe Anderson (inflamação no quadril), Mayke (em negociação) e Allan (suspenso) são os desfalques para a partida desta noite.

Abel Ferreira promoveu mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra o Grêmio, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Luighi, Facundo Torres e Vitor Roque

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Vanderlan, Micael, Sosa, Veiga, Riquelme, Thalys, Flaco López, Benedetti e Coutinho.

Escalação do Grêmio

Tiago Volpi; Igor, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Alex Santana, Pavón, Riquelme e Cristian Olivera; Braitwhaite.

As equipes se enfrentam neste sábado (26), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela décima sétima rodada do Brasileirão. Com 29 pontos, o time comandado por Abel Ferreira ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, cinco atrás do líder Cruzeiro, que tem dois jogos a mais.