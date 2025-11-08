Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Mirassol e Abel terá retorno no meio-campo

O Palmeiras realizou o último treinamento antes do duelo diante do Mirassol na noite deste domingo (9), no interior paulista. O alviverde mira ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão contra o Flamengo, segundo colocado, e o técnico Abel Ferreira terá um retorno importante para o duelo contra o rival paulista, que briga por uma vaga no G4 do campeonato e tenta manter a invencibilidade como mandante na atual edição do torneio.

Neste sábado, o Palmeiras fez o último treino na Academia de Futebol e, na sequência, já viajou para a cidade de Mirassol. O treinador português terá à disposição o volante Aníbal Moreno, que ficou de fora do clássico contra o Santos pelo terceiro cartão amarelo. O argentino pode retornar ao onze inicial na vaga de Emiliano Martínez, que foi o escolhido por Abel para iniciar diante do Peixe.

O Palmeiras segue com o trio Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho de fora e não estarão à disposição para o jogo de logo mais. O goleiro treinou no gramado com os preparadores de goleiros, mas com restrições. O meia e o atacante cumpriram cronograma na parte interna do núcleo de performance do CT alviverde.

Abel Ferreira pode repetir quase o mesmo time que iniciou o duelo contra o Santos, com a entrada de Aníbal, que vinha sendo titular na equipe. Outra opção de alteração no setor ofensivo é a escolha entre Maurício ou Allan.

A escalação de Abel Ferreira deve ser: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Andreas Pereira, Sosa e Mauricio (Allan); Flaco López e Vitor Roque.

Na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandou trabalhos táticos com o elenco à disposição e deu ênfases em marcações, transições e construções de jogadas. No fim, os jogadores realizaram um treino de cruzamentos e finalizações da entrada da área.

Palmeiras encerrou a preparação para o duelo contra o Mirassol, pelo Brasileirão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Duelo inédito contra o Mirassol no Brasileirão

O jogo contra o Mirassol neste domingo será o primeiro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro jogando no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, casa da equipe do interior de São Paulo. Até então, na história dos confrontos, as equipe tinham se enfrentado apenas em partidas do Campeonato Paulista.

No primeiro turno, Palmeiras e Mirassol duelaram no Allianz Parque e terminaram empatados em 1 a 1, pela 14ª rodada do nacional. Foi o primeiro jogo do alviverde depois da disputa do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, Facundo Torres abriu o placar, com assistência de Raphael Veiga, e Chico da Costa empatou a partida também no segundo tempo após passe de Edson.

Na atual tabela, o Palmeiras lidera com 68 pontos conquistado, três de vantagem para o Flamengo, segundo colocado com 65 pontos, que enfrenta o Santo em casa também neste domingo. O Mirassol é o 4º colocado com 56 pontos e tem quatro de vantagem para o Bahia, completando o atual G5 do Brasileirão que classifica direto para a fase de grupos da próxima Libertadores.