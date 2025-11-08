Mirassol celebra centenário com ações especiais diante do Palmeiras

O Mirassol completa 100 anos de fundação neste domingo (9) e celebra a data no dia da partida contra o Palmeiras, às 20h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo. O aniversário contará com ações especiais promovidas pela 7K, marca do Grupo Ana Gaming e patrocinadora do clube desde 2022.

Entre as iniciativas estão a entrega de um bandeirão de 243 m² à torcida e a montagem de um estúdio de flash tattoo dentro do estádio, com tatuagens temáticas do clube disponíveis aos torcedores durante o dia do centenário.

— É motivo de imensa alegria para nós participar desse momento tão glorioso da história do clube. Estamos há quase três anos juntos e tem sido um tempo de conquistas, aprendizados e muito sucesso para ambas as partes — afirmou Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming.

A parceria entre o Mirassol e a 7K começou em 2022, quando o time ainda disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. Desde então, o clube alcançou os melhores resultados de sua história e, em 2025, faz sua primeira participação na Série A.

Com 56 pontos em 32 jogos, o Mirassol ocupa posição superior à de equipes como São Paulo, Corinthians, Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético-MG, Internacional e Grêmio. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o clube tem 99,83% de chances de disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

— Temos grande confiança no trabalho realizado pela diretoria do Mirassol, com seriedade, credibilidade e pensamento estratégico. Será um dia muito especial para o clube e, por isso, queremos participar ativamente, promovendo ações para celebrar junto à sua torcida, que tem feito uma grande festa e levado o time a grandes resultados dentro de campo — completou Nickolas.

