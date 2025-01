O Palmeiras está próximo de sacramentar a venda de Rony para o Al-Rayyan. A negociação entre as partes avançou nos últimos dias, e o jogador é aguardado no Catar para realizar exames médicos e se transferir em definitivo.

continua após a publicidade

+ Visita de Klopp ao Palmeiras tem presente de Abel, interação com Leila e ‘banho’ no gramado

Os números da negociação, no entanto, não foram revelados. A informação da iminente saída de Rony foi noticiada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

No Al-Rayyan, o jogador terá como companheiro de ataque Róger Guedes, que já defendeu o Palmeiras anteriormente, e o técnico Artur Jorge, campeão da Copa Libertadores com o Botafogo na última temporada.

continua após a publicidade

Fora do planejamento da comissão técnica, o atacante estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não chegou a ser relacionado para as partidas do Palmeiras na competição. O verdão detém 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante é divido entre o jogador e o Athletico.

Rony durante partida do Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

No clube paulista desde 2020, Rony conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). No período, disputou 283 jogos, com 70 gols e 27 assistências.

continua após a publicidade

Rony deixa o Palmeiras "pela porta da frente"

Em entrevista após o anúncio do novo patrocinador máster, Leila admitiu que o ciclo de Rony no Palmeiras havia chegado ao fim. Antes titular absoluto da equipe, o atacante perdeu espaço e permaneceu como reserva durante boa parte da última temporada.

– Acho que sim (é fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares – afirmou Leila.

No entanto, diferente de Dudu, que saiu sem uma despedida do clube por decisão do próprio atleta, a mandatária afirma que Rony deixa o Palmeiras "pela porta da frente".

– O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos – completou.