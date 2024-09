Palmeiras é multado em R$ 59 mil por confusão no jogo com o São Paulo

Palmeiras e São Paulo recebem punições depois de confusão no Choque-Rei (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 17:47 • São Paulo

A 3° Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou nesta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, a suspensão dos jogadores Zé Rafael e João Martins, além de multas para o Palmeiras que somam R$ 59 mil por cantos homofóbicos, objetos atirados e brigas no Choque-Rei, nome dado ao clássico contra o São Paulo.

Multas

As multas foram principalmente pelos objetos atirados no campo e pela provocação dos gandulas Leonardo Davide Ribeiro e Marcel Rodrigues Teixeira, por comemorarem o resultado em frente ao banco de reservas do São Paulo; eles receberam uma suspensão de 60 dias e R$ 10 mil de multa. Pelos cantos homofóbicos de parte da torcida palmeirense, o Verdão pagará R$ 20 mil (Art.243-G - maioria).

O São Paulo, foi multado apenas uma vez e terá que pagar R$10mil pela briga em campo.

Os clubes foram julgados por:

Objetos atirados (art.213, inciso III): multa R$15 mil - Relator considerou reincidente e que o Palmeiras não achou culpados. (por maioria)

(art.213, inciso III): multa R$15 mil - Relator considerou reincidente e que o Palmeiras não achou culpados. (por maioria) Rixa em campo: multa de R$10 mil ao Palmeiras e São Paulo (Art.257)

multa de R$10 mil ao Palmeiras e São Paulo (Art.257) Cantos homofóbicos: multa de R$ 20 mil ao Palmeiras (Art.243-G - maioria)

Suspensões

A equipe alvinegra teve dois dirigentes suspensos: o auxiliar João Martins (suspenso por três partidas e uma multa R$ 2 mil) e o diretor de futebol Anderson Barros (suspenso por 15 dias e multa de R$ 2 mil), por críticas à arbitragem.

A sessão também julgou o volante Zé Rafael pela troca de agressões com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no túnel dos vestiários. Os outros atletas do Tricolor julgados foram Luciano (por expulsão) e Sabino (por conduta violenta).