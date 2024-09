Palmeiras é escalado com surpresa de Abel Ferreira no lugar de Estêvão; veja

Abel Ferreira optou pela entrada de Raphael Veiga no lugar de Estêvão no jogo entre Vasco x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 15:19 • Brasília (DF)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira optou por escalar o meia Raphael Veiga no lugar de Estêvão, que desfalca a equipe por lesão. Enquanto isso, Dudu segue no banco de reservas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

O Verdão entra em campo com Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Varderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios, Felipe Anderson; Veiga, Flaco López e Maurício. O clube segue na perseguição ao Botafogo em busca da liderança do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras vive uma sequência positiva com quatro vitórias consecutivas desde as eliminações na Libertadores e Copa do Brasil. O Brasileirão é a última esperança de título para Abel Ferreira na temporada.

Na classificação, o Verdão ocupa a 3ª colocação com 50 pontos conquistados, uma vez que foi ultrapassado pelo Fortaleza no último sábado (21).